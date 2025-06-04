GGP - Guernsey Pound
Guernsey Pound jest walutą Guernsey. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Guernsey Pound jest kurs z GGP na USD. Kod waluty dla Guernsey Pound to GGP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Guernsey Pound i przelicznik walut.
Statystyki Guernsey Pound
|Nazwa
|Guernsey Pound
|Symbol
|£
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Penny
|Symbol mniejszej jednostki
|p
|Najlepsza konwersja GGP
|GGP na USD
|Najlepszy wykres GGP
|Wykres GGP na USD
Profil Guernsey Pound
|Monety
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Banknoty
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Użytkownicy
Guernsey
Guernsey
Dlaczego interesuje Cię GGP?
