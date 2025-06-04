ggp
GGP - Guernsey Pound

Guernsey Pound jest walutą Guernsey. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Guernsey Pound jest kurs z GGP na USD. Kod waluty dla Guernsey Pound to GGP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Guernsey Pound i przelicznik walut.

ggp
GGPfunt Guernsey

Statystyki Guernsey Pound

NazwaGuernsey Pound
Symbol£
Mniejsza jednostka1/100 = Penny
Symbol mniejszej jednostkip
Najlepsza konwersja GGPGGP na USD
Najlepszy wykres GGPWykres GGP na USD

Profil Guernsey Pound

MonetyFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BanknotyFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Użytkownicy
Guernsey

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.457
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804186
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651953

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%