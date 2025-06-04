rsd
RSD - Serbian Dinar

Serbian Dinar jest walutą Serbia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Serbian Dinar jest kurs z RSD na USD. Kod waluty dla Serbia Dinar to RSD, a symbolem waluty jest Дин.. Poniżej znajdziesz kursy Serbian Dinar i przelicznik walut.

RSDdinar serbski

Statystyki Serbian Dinar

NazwaSerbian Dinar
SymbolРСД
Mniejsza jednostka1/100 = Para
Symbol mniejszej jednostkiPara
Najlepsza konwersja RSDRSD na USD
Najlepszy wykres RSDWykres RSD na USD

Profil Serbian Dinar

PrzezwiskaGlava
MonetyFreq used: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
BanknotyFreq used: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rarely used: РСД2000, РСД5000
Bank centralnyNational Bank of Serbia
Użytkownicy
Serbia

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15937
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804427
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.383
AUD / USD0.651836

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%