XAF - Central African CFA Franc BEAC

Central African CFA Franc BEAC jest walutą Communauté Financière Africaine (BEAC). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Central African CFA Franc BEAC jest kurs z XAF na USD. Kod waluty dla Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC to XAF, a symbolem waluty jest FCFA. Poniżej znajdziesz kursy Central African CFA Franc BEAC i przelicznik walut.

XAFfrank CFA BEAC

Statystyki Central African CFA Franc BEAC

NazwaCentral African CFA Franc BEAC
SymbolCFA Franc BEAC
Mniejsza jednostka1/100 = Centime
Symbol mniejszej jednostkiCentime
Najlepsza konwersja XAFXAF na USD
Najlepszy wykres XAFWykres XAF na USD

Profil Central African CFA Franc BEAC

MonetyFreq used: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
BanknotyFreq used: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
Bank centralnyBank of Central African States
Użytkownicy
Communauté Financière Africaine (BEAC), Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo/Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon

