TTD - Trinidadian Dollar

Trinidadian Dollar jest walutą Trinidad and Tobago. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Trinidadian Dollar jest kurs z TTD na USD. Kod waluty dla Trinidad and Tobago Dollar to TTD, a symbolem waluty jest TT$. Poniżej znajdziesz kursy Trinidadian Dollar i przelicznik walut.

Statystyki Trinidadian Dollar

NazwaTrinidadian Dollar
SymbolTT$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja TTDTTD na USD
Najlepszy wykres TTDWykres TTD na USD

Profil Trinidadian Dollar

MonetyFreq used: Cent1, Cent10, Cent25, Cent50
BanknotyFreq used: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
Bank centralnyCentral Bank of Trinidad and Tobago
Użytkownicy
Trinidad, Tobago

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804400
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.427
AUD / USD0.651790

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%