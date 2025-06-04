SLL - Sierra Leonean Leone
Sierra Leonean Leone jest walutą Sierra Leone. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Sierra Leonean Leone jest kurs z SLL na USD. Kod waluty dla Sierra Leone Leone to SLL, a symbolem waluty jest Le. Poniżej znajdziesz kursy Sierra Leonean Leone i przelicznik walut.
SLL and SLE are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Statystyki Sierra Leonean Leone
|Nazwa
|Sierra Leonean Leone
|Symbol
|Le
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|c
|Najlepsza konwersja SLL
|SLL na USD
|Najlepszy wykres SLL
|Wykres SLL na USD
Profil Sierra Leonean Leone
|Monety
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Banknoty
|Freq used: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Bank centralny
|Bank of Sierra Leone
|Użytkownicy
Sierra Leone
Sierra Leone
