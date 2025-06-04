ern
ERN - Eritrean Nakfa

Eritrean Nakfa jest walutą Eritrea. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Eritrean Nakfa jest kurs z ERN na USD. Kod waluty dla Eritrea Nakfa to ERN, a symbolem waluty jest Nfk. Poniżej znajdziesz kursy Eritrean Nakfa i przelicznik walut.

Wybierz walutę

ern
ERNnakfa erytrejska

Statystyki Eritrean Nakfa

NazwaEritrean Nakfa
SymbolNkf
Mniejsza jednostka1/100 = cent
Symbol mniejszej jednostkicent
Najlepsza konwersja ERNERN na USD
Najlepszy wykres ERNWykres ERN na USD

Profil Eritrean Nakfa

Bank centralnyBank of Eritrea
Użytkownicy
Eritrea

Dlaczego interesuje Cię ERN?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące ERNOtrzymywać kursy ERN na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych ERN dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.454
GBP / USD1.32371
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.651916

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%