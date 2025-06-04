ERN - Eritrean Nakfa

Eritrean Nakfa jest walutą Eritrea. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Eritrean Nakfa jest kurs z ERN na USD. Kod waluty dla Eritrea Nakfa to ERN , a symbolem waluty jest Nfk. Poniżej znajdziesz kursy Eritrean Nakfa i przelicznik walut.