ERN - Eritrean Nakfa
Eritrean Nakfa jest walutą Eritrea. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Eritrean Nakfa jest kurs z ERN na USD. Kod waluty dla Eritrea Nakfa to ERN, a symbolem waluty jest Nfk. Poniżej znajdziesz kursy Eritrean Nakfa i przelicznik walut.
Statystyki Eritrean Nakfa
|Nazwa
|Eritrean Nakfa
|Symbol
|Nkf
|Mniejsza jednostka
|1/100 = cent
|Symbol mniejszej jednostki
|cent
|Najlepsza konwersja ERN
|ERN na USD
|Najlepszy wykres ERN
|Wykres ERN na USD
Profil Eritrean Nakfa
|Bank centralny
|Bank of Eritrea
|Użytkownicy
Eritrea
Eritrea
