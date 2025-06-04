tjs
Tajikistani Somoni jest walutą Tajikistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Tajikistani Somoni jest kurs z TJS na USD. Kod waluty dla Tajikistan Somoni to TJS, a symbolem waluty jest SM. Poniżej znajdziesz kursy Tajikistani Somoni i przelicznik walut.

Statystyki Tajikistani Somoni

NazwaTajikistani Somoni
SymbolSomoni
Mniejsza jednostka1/100 = Tajikistani Somoni
Symbol mniejszej jednostkiTajikistani Somoni
Najlepsza konwersja TJSTJS na USD
Najlepszy wykres TJSWykres TJS na USD

Profil Tajikistani Somoni

MonetyFreq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
BanknotyFreq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Bank centralnyBank of Tajikistan
Użytkownicy
Tajikistan

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32366
USD / CHF0.804421
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.433
AUD / USD0.651835

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%