TJS - Tajikistani Somoni

Tajikistani Somoni jest walutą Tajikistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Tajikistani Somoni jest kurs z TJS na USD. Kod waluty dla Tajikistan Somoni to TJS , a symbolem waluty jest SM. Poniżej znajdziesz kursy Tajikistani Somoni i przelicznik walut.