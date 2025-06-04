TJS - Tajikistani Somoni
Tajikistani Somoni jest walutą Tajikistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Tajikistani Somoni jest kurs z TJS na USD. Kod waluty dla Tajikistan Somoni to TJS, a symbolem waluty jest SM. Poniżej znajdziesz kursy Tajikistani Somoni i przelicznik walut.
Statystyki Tajikistani Somoni
|Nazwa
|Tajikistani Somoni
|Symbol
|Somoni
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Tajikistani Somoni
|Symbol mniejszej jednostki
|Tajikistani Somoni
|Najlepsza konwersja TJS
|TJS na USD
|Najlepszy wykres TJS
|Wykres TJS na USD
Profil Tajikistani Somoni
|Monety
|Freq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Banknoty
|Freq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Bank centralny
|Bank of Tajikistan
|Użytkownicy
Tajikistan
Tajikistan
Dlaczego interesuje Cię TJS?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące TJSOtrzymywać kursy TJS na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych TJS dla mojej firmy