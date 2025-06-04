MYR - Malaysian Ringgit
Malaysian Ringgit jest walutą Malaysia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Malaysian Ringgit jest kurs z MYR na USD. Kod waluty dla Malaysia Ringgit to MYR, a symbolem waluty jest RM. Poniżej znajdziesz kursy Malaysian Ringgit i przelicznik walut.
Statystyki Malaysian Ringgit
|Nazwa
|Malaysian Ringgit
|Symbol
|RM
|Mniejsza jednostka
|1/100 = sen
|Symbol mniejszej jednostki
|sen
|Najlepsza konwersja MYR
|MYR na USD
|Najlepszy wykres MYR
|Wykres MYR na USD
Profil Malaysian Ringgit
|Monety
|Freq used: sen5, sen10, sen20, sen50
|Banknoty
|Freq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Bank centralny
|Bank Negara Malaysia
|Użytkownicy
Malaysia
Malaysia
Dlaczego interesuje Cię MYR?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące MYROtrzymywać kursy MYR na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych MYR dla mojej firmy