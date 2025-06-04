myr
Malaysian Ringgit jest walutą Malaysia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Malaysian Ringgit jest kurs z MYR na USD. Kod waluty dla Malaysia Ringgit to MYR, a symbolem waluty jest RM. Poniżej znajdziesz kursy Malaysian Ringgit i przelicznik walut.

Statystyki Malaysian Ringgit

NazwaMalaysian Ringgit
SymbolRM
Mniejsza jednostka1/100 = sen
Symbol mniejszej jednostkisen
Najlepsza konwersja MYRMYR na USD
Najlepszy wykres MYRWykres MYR na USD

Profil Malaysian Ringgit

MonetyFreq used: sen5, sen10, sen20, sen50
BanknotyFreq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Bank centralnyBank Negara Malaysia
Użytkownicy
Malaysia

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.428
GBP / USD1.32387
USD / CHF0.804045
USD / CAD1.40366
EUR / JPY181.413
AUD / USD0.651991

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%