STN - Sao Tomean Dobra

Sao Tomean Dobra jest walutą São Tomé and Príncipe. Kod waluty dla São Tomé and Príncipe Dobra to STN, a symbolem waluty jest Db. Poniżej znajdziesz kursy Sao Tomean Dobra i przelicznik walut.

STNdobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Statystyki Sao Tomean Dobra

NazwaSao Tomean Dobra
SymbolDb
Mniejsza jednostka1/100 = cêntimo
Symbol mniejszej jednostkicêntimo

Profil Sao Tomean Dobra

MonetyFreq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
BanknotyFreq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Użytkownicy
São Tomé and Príncipe

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32366
USD / CHF0.804421
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.433
AUD / USD0.651835

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%