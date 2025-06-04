STN - Sao Tomean Dobra
Sao Tomean Dobra jest walutą São Tomé and Príncipe. Kod waluty dla São Tomé and Príncipe Dobra to STN, a symbolem waluty jest Db. Poniżej znajdziesz kursy Sao Tomean Dobra i przelicznik walut.
Statystyki Sao Tomean Dobra
|Nazwa
|Sao Tomean Dobra
|Symbol
|Db
|Mniejsza jednostka
|1/100 = cêntimo
|Symbol mniejszej jednostki
|cêntimo
Profil Sao Tomean Dobra
|Monety
|Freq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Banknoty
|Freq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Użytkownicy
São Tomé and Príncipe
São Tomé and Príncipe
Dlaczego interesuje Cię STN?
