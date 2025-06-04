htg
HTG - Haitian Gourde

Haitian Gourde jest walutą Haiti. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Haitian Gourde jest kurs z HTG na USD. Kod waluty dla Haiti Gourde to HTG, a symbolem waluty jest G. Poniżej znajdziesz kursy Haitian Gourde i przelicznik walut.

Wybierz walutę

htg
HTGgourde haitańskie

Statystyki Haitian Gourde

NazwaHaitian Gourde
SymbolG
Mniejsza jednostka1/100 = Centime
Symbol mniejszej jednostkiCentime
Najlepsza konwersja HTGHTG na USD
Najlepszy wykres HTGWykres HTG na USD

Profil Haitian Gourde

MonetyFreq used: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
BanknotyFreq used: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Bank centralnyBank of the Republic of Haiti
Użytkownicy
Haiti

Dlaczego interesuje Cię HTG?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące HTGOtrzymywać kursy HTG na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych HTG dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32380
USD / CHF0.804191
USD / CAD1.40378
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652004

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%