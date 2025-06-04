HTG - Haitian Gourde

Haitian Gourde jest walutą Haiti. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Haitian Gourde jest kurs z HTG na USD. Kod waluty dla Haiti Gourde to HTG , a symbolem waluty jest G. Poniżej znajdziesz kursy Haitian Gourde i przelicznik walut.