HTG - Haitian Gourde
Haitian Gourde jest walutą Haiti. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Haitian Gourde jest kurs z HTG na USD. Kod waluty dla Haiti Gourde to HTG, a symbolem waluty jest G. Poniżej znajdziesz kursy Haitian Gourde i przelicznik walut.
Statystyki Haitian Gourde
|Nazwa
|Haitian Gourde
|Symbol
|G
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centime
|Symbol mniejszej jednostki
|Centime
|Najlepsza konwersja HTG
|HTG na USD
|Najlepszy wykres HTG
|Wykres HTG na USD
Profil Haitian Gourde
|Monety
|Freq used: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
|Banknoty
|Freq used: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Bank centralny
|Bank of the Republic of Haiti
|Użytkownicy
Haiti
Haiti
Dlaczego interesuje Cię HTG?
