KES - Kenyan Shilling
Kenyan Shilling jest walutą Kenya. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Kenyan Shilling jest kurs z KES na USD. Kod waluty dla Kenya Shilling to KES, a symbolem waluty jest KSh. Poniżej znajdziesz kursy Kenyan Shilling i przelicznik walut.
Statystyki Kenyan Shilling
|Nazwa
|Kenyan Shilling
|Symbol
|KSh
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|c
|Najlepsza konwersja KES
|KES na USD
|Najlepszy wykres KES
|Wykres KES na USD
Profil Kenyan Shilling
|Przezwiska
|Bob
|Monety
|Freq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
|Banknoty
|Freq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
|Bank centralny
|Central Bank of Kenya
|Użytkownicy
Kenya
Dlaczego interesuje Cię KES?
