KES - Kenyan Shilling

Kenyan Shilling jest walutą Kenya. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Kenyan Shilling jest kurs z KES na USD. Kod waluty dla Kenya Shilling to KES , a symbolem waluty jest KSh. Poniżej znajdziesz kursy Kenyan Shilling i przelicznik walut.