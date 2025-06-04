kes
KES - Kenyan Shilling

Kenyan Shilling jest walutą Kenya. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Kenyan Shilling jest kurs z KES na USD. Kod waluty dla Kenya Shilling to KES, a symbolem waluty jest KSh. Poniżej znajdziesz kursy Kenyan Shilling i przelicznik walut.

KESszyling kenijski

Statystyki Kenyan Shilling

NazwaKenyan Shilling
SymbolKSh
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkic
Najlepsza konwersja KESKES na USD
Najlepszy wykres KESWykres KES na USD

Profil Kenyan Shilling

PrzezwiskaBob
MonetyFreq used: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Rarely used: c50, c40
BanknotyFreq used: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Rarely used: KSh10, KSh20
Bank centralnyCentral Bank of Kenya
Użytkownicy
Kenya

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15697
GBP / EUR1.13810
USD / JPY156.032
GBP / USD1.31674
USD / CHF0.807462
USD / CAD1.41000
EUR / JPY180.523
AUD / USD0.646906

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%