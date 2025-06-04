AOA - Angolan Kwanza
Angolan Kwanza jest walutą Angola. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Angolan Kwanza jest kurs z AOA na USD. Kod waluty dla Angola Kwanza to AOA, a symbolem waluty jest Kz. Poniżej znajdziesz kursy Angolan Kwanza i przelicznik walut.
Statystyki Angolan Kwanza
|Nazwa
|Angolan Kwanza
|Symbol
|Kz
|Mniejsza jednostka
|1/100 = cêntimo
|Symbol mniejszej jednostki
|cêntimo
|Najlepsza konwersja AOA
|AOA na USD
|Najlepszy wykres AOA
|Wykres AOA na USD
Profil Angolan Kwanza
|Monety
|Freq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Banknoty
|Freq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Bank centralny
|Banco Nacional de Angola
|Użytkownicy
Angola
Angola
Dlaczego interesuje Cię AOA?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące AOAOtrzymywać kursy AOA na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych AOA dla mojej firmy