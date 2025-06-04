aoa
AOA - Angolan Kwanza

Angolan Kwanza jest walutą Angola. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Angolan Kwanza jest kurs z AOA na USD. Kod waluty dla Angola Kwanza to AOA, a symbolem waluty jest Kz. Poniżej znajdziesz kursy Angolan Kwanza i przelicznik walut.

AOAkwanza angolska

Statystyki Angolan Kwanza

NazwaAngolan Kwanza
SymbolKz
Mniejsza jednostka1/100 = cêntimo
Symbol mniejszej jednostkicêntimo
Najlepsza konwersja AOAAOA na USD
Najlepszy wykres AOAWykres AOA na USD

Profil Angolan Kwanza

MonetyFreq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
BanknotyFreq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Bank centralnyBanco Nacional de Angola
Użytkownicy
Angola

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14136
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32334
USD / CHF0.804361
USD / CAD1.40390
EUR / JPY181.400
AUD / USD0.651809

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%