AOA - Angolan Kwanza

Angolan Kwanza jest walutą Angola. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Angolan Kwanza jest kurs z AOA na USD. Kod waluty dla Angola Kwanza to AOA , a symbolem waluty jest Kz. Poniżej znajdziesz kursy Angolan Kwanza i przelicznik walut.