LKR - Sri Lankan Rupee
Sri Lankan Rupee jest walutą Sri Lanka. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Sri Lankan Rupee jest kurs z LKR na USD. Kod waluty dla Sri Lanka Rupee to LKR, a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Sri Lankan Rupee i przelicznik walut.
Statystyki Sri Lankan Rupee
|Nazwa
|Sri Lankan Rupee
|Symbol
|₨
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja LKR
|LKR na USD
|Najlepszy wykres LKR
|Wykres LKR na USD
Profil Sri Lankan Rupee
|Banknoty
|Freq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Bank centralny
|Central Bank of Sri Lanka
|Użytkownicy
Sri Lanka
Sri Lanka
Dlaczego interesuje Cię LKR?
