LKR - Sri Lankan Rupee

Sri Lankan Rupee jest walutą Sri Lanka. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Sri Lankan Rupee jest kurs z LKR na USD. Kod waluty dla Sri Lanka Rupee to LKR, a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Sri Lankan Rupee i przelicznik walut.

LKRrupia lankijska

Statystyki Sri Lankan Rupee

NazwaSri Lankan Rupee
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja LKRLKR na USD
Najlepszy wykres LKRWykres LKR na USD

Profil Sri Lankan Rupee

BanknotyFreq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Bank centralnyCentral Bank of Sri Lanka
Użytkownicy
Sri Lanka

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.430
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804036
USD / CAD1.40362
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652027

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%