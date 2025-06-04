LKR - Sri Lankan Rupee

Sri Lankan Rupee jest walutą Sri Lanka. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Sri Lankan Rupee jest kurs z LKR na USD. Kod waluty dla Sri Lanka Rupee to LKR , a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Sri Lankan Rupee i przelicznik walut.