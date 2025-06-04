CLP - Chilean Peso
Chilean Peso jest walutą Chile. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Chilean Peso jest kurs z CLP na USD. Kod waluty dla Chile Peso to CLP, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Chilean Peso i przelicznik walut.
Statystyki Chilean Peso
|Nazwa
|Chilean Peso
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centavo
|Symbol mniejszej jednostki
|Centavo
|Najlepsza konwersja CLP
|CLP na USD
|Najlepszy wykres CLP
|Wykres CLP na USD
Profil Chilean Peso
|Monety
|Freq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Banknoty
|Freq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Bank centralny
|Banco Central De Chile
|Użytkownicy
Chile
Chile
