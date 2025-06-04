clp
CLP - Chilean Peso

Chilean Peso jest walutą Chile. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Chilean Peso jest kurs z CLP na USD. Kod waluty dla Chile Peso to CLP, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Chilean Peso i przelicznik walut.

Statystyki Chilean Peso

NazwaChilean Peso
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo
Symbol mniejszej jednostkiCentavo
Najlepsza konwersja CLPCLP na USD
Najlepszy wykres CLPWykres CLP na USD

Profil Chilean Peso

MonetyFreq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
BanknotyFreq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Bank centralnyBanco Central De Chile
Użytkownicy
Chile

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15933
GBP / EUR1.14142
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32328
USD / CHF0.804394
USD / CAD1.40410
EUR / JPY181.387
AUD / USD0.651739

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%