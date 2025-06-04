azn
AZN - Azerbaijan Manat

Azerbaijan Manat jest walutą Azerbaijan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Azerbaijan Manat jest kurs z AZN na USD. Kod waluty dla Azerbaijan Manat to AZN, a symbolem waluty jest ₼. Poniżej znajdziesz kursy Azerbaijan Manat i przelicznik walut.

AZNmanat azerbejdżański

Statystyki Azerbaijan Manat

NazwaAzerbaijan Manat
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Qepik
Symbol mniejszej jednostkiqr
Najlepsza konwersja AZNAZN na USD
Najlepszy wykres AZNWykres AZN na USD

Profil Azerbaijan Manat

MonetyFreq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
BanknotyFreq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Bank centralnyCentral Bank of the Republic of Azerbaijan
Użytkownicy
Azerbaijan

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14147
USD / JPY156.454
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804365
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.407
AUD / USD0.651830

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%