AZN - Azerbaijan Manat
Azerbaijan Manat jest walutą Azerbaijan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Azerbaijan Manat jest kurs z AZN na USD. Kod waluty dla Azerbaijan Manat to AZN, a symbolem waluty jest ₼. Poniżej znajdziesz kursy Azerbaijan Manat i przelicznik walut.
Statystyki Azerbaijan Manat
|Nazwa
|Azerbaijan Manat
|Symbol
|₼
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Qepik
|Symbol mniejszej jednostki
|qr
|Najlepsza konwersja AZN
|AZN na USD
|Najlepszy wykres AZN
|Wykres AZN na USD
Profil Azerbaijan Manat
|Monety
|Freq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Banknoty
|Freq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Bank centralny
|Central Bank of the Republic of Azerbaijan
|Użytkownicy
Azerbaijan
Dlaczego interesuje Cię AZN?
