TMT - Turkmenistani Manat

Turkmenistani Manat jest walutą Turkmenistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Turkmenistani Manat jest kurs z TMT na USD. Kod waluty dla Turkmenistan Manat to TMT, a symbolem waluty jest T. Poniżej znajdziesz kursy Turkmenistani Manat i przelicznik walut.

TMTmanat turkmeński

Statystyki Turkmenistani Manat

NazwaTurkmenistani Manat
SymbolManat
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja TMTTMT na USD
Najlepszy wykres TMTWykres TMT na USD

Profil Turkmenistani Manat

Użytkownicy
Turkmenistan

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32366
USD / CHF0.804421
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.433
AUD / USD0.651835

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%