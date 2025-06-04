TMT - Turkmenistani Manat

Turkmenistani Manat jest walutą Turkmenistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Turkmenistani Manat jest kurs z TMT na USD. Kod waluty dla Turkmenistan Manat to TMT , a symbolem waluty jest T. Poniżej znajdziesz kursy Turkmenistani Manat i przelicznik walut.