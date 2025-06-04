mmk
MMK - Burmese Kyat

Burmese Kyat jest walutą Myanmar (Burma). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Burmese Kyat jest kurs z MMK na USD. Kod waluty dla Myanmar (Burma) Kyat to MMK, a symbolem waluty jest K. Poniżej znajdziesz kursy Burmese Kyat i przelicznik walut.

Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.

Wybierz walutę

MMKkiat birmański

Statystyki Burmese Kyat

NazwaBurmese Kyat
SymbolK
Mniejsza jednostka1/100 = Pya
Symbol mniejszej jednostkiPya
Najlepsza konwersja MMKMMK na USD
Najlepszy wykres MMKWykres MMK na USD

Profil Burmese Kyat

BanknotyFreq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
Bank centralnyCentral Bank of Myanmar
Użytkownicy
Myanmar (Burma)

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.422
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804007
USD / CAD1.40354
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.652029

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%