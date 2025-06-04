MMK - Burmese Kyat
Burmese Kyat jest walutą Myanmar (Burma). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Burmese Kyat jest kurs z MMK na USD. Kod waluty dla Myanmar (Burma) Kyat to MMK, a symbolem waluty jest K. Poniżej znajdziesz kursy Burmese Kyat i przelicznik walut.
Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.
Statystyki Burmese Kyat
|Nazwa
|Burmese Kyat
|Symbol
|K
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Pya
|Symbol mniejszej jednostki
|Pya
|Najlepsza konwersja MMK
|MMK na USD
|Najlepszy wykres MMK
|Wykres MMK na USD
Profil Burmese Kyat
|Banknoty
|Freq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
|Bank centralny
|Central Bank of Myanmar
|Użytkownicy
Myanmar (Burma)
Myanmar (Burma)