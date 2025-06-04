shp
SHP - Saint Helenian Pound

Saint Helenian Pound jest walutą Saint Helena. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Saint Helenian Pound jest kurs z SHP na USD. Kod waluty dla Saint Helena Pound to SHP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Saint Helenian Pound i przelicznik walut.

Wybierz walutę

shp
SHPfunt Świętej Heleny

Statystyki Saint Helenian Pound

NazwaSaint Helenian Pound
Symbol£
Mniejsza jednostka1/100 = Saint Helena Pound
Symbol mniejszej jednostkip
Najlepsza konwersja SHPSHP na USD
Najlepszy wykres SHPWykres SHP na USD

Profil Saint Helenian Pound

MonetyFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BanknotyFreq used: £5, £10, £20
Użytkownicy
Saint Helena

Dlaczego interesuje Cię SHP?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące SHPOtrzymywać kursy SHP na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych SHP dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804438
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.430
AUD / USD0.651824

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%