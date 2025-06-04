SHP - Saint Helenian Pound
Saint Helenian Pound jest walutą Saint Helena. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Saint Helenian Pound jest kurs z SHP na USD. Kod waluty dla Saint Helena Pound to SHP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Saint Helenian Pound i przelicznik walut.
Statystyki Saint Helenian Pound
|Nazwa
|Saint Helenian Pound
|Symbol
|£
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Saint Helena Pound
|Symbol mniejszej jednostki
|p
|Najlepsza konwersja SHP
|SHP na USD
|Najlepszy wykres SHP
|Wykres SHP na USD
Profil Saint Helenian Pound
|Monety
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Banknoty
|Freq used: £5, £10, £20
|Użytkownicy
Saint Helena
Saint Helena
Dlaczego interesuje Cię SHP?
