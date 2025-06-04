TRY - Turkish Lira
Turkish Lira jest walutą Turkey. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Turkish Lira jest kurs z TRY na USD. Kod waluty dla Turkey Lira to TRY, a symbolem waluty jest ₺. Poniżej znajdziesz kursy Turkish Lira i przelicznik walut.
Statystyki Turkish Lira
|Nazwa
|Turkish Lira
|Symbol
|TL
|Mniejsza jednostka
|1/100 = kuruş
|Symbol mniejszej jednostki
|Kr
|Najlepsza konwersja TRY
|TRY na USD
|Najlepszy wykres TRY
|Wykres TRY na USD
Profil Turkish Lira
|Przezwiska
|Kağıt, Mangır, Papel
|Monety
|Freq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
|Banknoty
|Freq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Bank centralny
|Central Bank of the Republic of Turkey
|Użytkownicy
Turkey, North Cyprus
Turkey, North Cyprus
