try
TRY - Turkish Lira

Turkish Lira jest walutą Turkey. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Turkish Lira jest kurs z TRY na USD. Kod waluty dla Turkey Lira to TRY, a symbolem waluty jest ₺. Poniżej znajdziesz kursy Turkish Lira i przelicznik walut.

Wybierz walutę

try
TRYlira turecka

Statystyki Turkish Lira

NazwaTurkish Lira
SymbolTL
Mniejsza jednostka1/100 = kuruş
Symbol mniejszej jednostkiKr
Najlepsza konwersja TRYTRY na USD
Najlepszy wykres TRYWykres TRY na USD

Profil Turkish Lira

PrzezwiskaKağıt, Mangır, Papel
MonetyFreq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
BanknotyFreq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Bank centralnyCentral Bank of the Republic of Turkey
Użytkownicy
Turkey, North Cyprus

Dlaczego interesuje Cię TRY?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące TRYOtrzymywać kursy TRY na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych TRY dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804400
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.427
AUD / USD0.651790

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%