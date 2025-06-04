NPR - Nepalese Rupee
Nepalese Rupee jest walutą Nepal. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Nepalese Rupee jest kurs z NPR na USD. Kod waluty dla Nepal Rupee to NPR, a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Nepalese Rupee i przelicznik walut.
Statystyki Nepalese Rupee
|Nazwa
|Nepalese Rupee
|Symbol
|₨
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Paisa
|Symbol mniejszej jednostki
|Paisa
|Najlepsza konwersja NPR
|NPR na USD
|Najlepszy wykres NPR
|Wykres NPR na USD
Profil Nepalese Rupee
|Monety
|Freq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Banknoty
|Freq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
|Bank centralny
|Nepal Rastra bank
|Użytkownicy
Nepal, India (unofficially near India-Nepal border)
