NPR - Nepalese Rupee

Nepalese Rupee jest walutą Nepal. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Nepalese Rupee jest kurs z NPR na USD. Kod waluty dla Nepal Rupee to NPR, a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Nepalese Rupee i przelicznik walut.

NPRrupia nepalska

Statystyki Nepalese Rupee

NazwaNepalese Rupee
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Paisa
Symbol mniejszej jednostkiPaisa
Najlepsza konwersja NPRNPR na USD
Najlepszy wykres NPRWykres NPR na USD

Profil Nepalese Rupee

MonetyFreq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
BanknotyFreq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
Bank centralnyNepal Rastra bank
Użytkownicy
Nepal, India (unofficially near India-Nepal border)

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15934
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32355
USD / CHF0.804422
USD / CAD1.40407
EUR / JPY181.374
AUD / USD0.651806

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%