NPR - Nepalese Rupee

Nepalese Rupee jest walutą Nepal. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Nepalese Rupee jest kurs z NPR na USD. Kod waluty dla Nepal Rupee to NPR , a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Nepalese Rupee i przelicznik walut.