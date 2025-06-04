ILS - Israeli Shekel
Israeli Shekel jest walutą Israel. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Israeli Shekel jest kurs z ILS na USD. Kod waluty dla Israel Shekel to ILS, a symbolem waluty jest ₪. Poniżej znajdziesz kursy Israeli Shekel i przelicznik walut.
Statystyki Israeli Shekel
|Nazwa
|Israeli Shekel
|Symbol
|₪
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Agorat
|Symbol mniejszej jednostki
|Agorat
|Najlepsza konwersja ILS
|ILS na USD
|Najlepszy wykres ILS
|Wykres ILS na USD
Profil Israeli Shekel
|Monety
|Freq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
|Banknoty
|Freq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
|Bank centralny
|Bank of Israel
|Użytkownicy
Israel, Palestinian Territories
Dlaczego interesuje Cię ILS?
