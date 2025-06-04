ils
ILS - Israeli Shekel

Israeli Shekel jest walutą Israel. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Israeli Shekel jest kurs z ILS na USD. Kod waluty dla Israel Shekel to ILS, a symbolem waluty jest ₪. Poniżej znajdziesz kursy Israeli Shekel i przelicznik walut.

ILSszekel izraelski

Statystyki Israeli Shekel

NazwaIsraeli Shekel
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Agorat
Symbol mniejszej jednostkiAgorat
Najlepsza konwersja ILSILS na USD
Najlepszy wykres ILSWykres ILS na USD

Profil Israeli Shekel

MonetyFreq used: Agorat10, ₪0.5, ₪2, ₪5, ₪10
BanknotyFreq used: ₪20, ₪50, ₪100, ₪200
Bank centralnyBank of Israel
Użytkownicy
Israel, Palestinian Territories

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15975
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.431
GBP / USD1.32395
USD / CHF0.803921
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.422
AUD / USD0.651997

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%