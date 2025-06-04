JOD - Jordanian Dinar
Jordanian Dinar jest walutą Jordan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Jordanian Dinar jest kurs z JOD na USD. Kod waluty dla Jordan Dinar to JOD, a symbolem waluty jest JD. Poniżej znajdziesz kursy Jordanian Dinar i przelicznik walut.
Statystyki Jordanian Dinar
|Nazwa
|Jordanian Dinar
|Symbol
|Dinar
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Qirsh
|Symbol mniejszej jednostki
|Qirsh
|Najlepsza konwersja JOD
|JOD na USD
|Najlepszy wykres JOD
|Wykres JOD na USD
Profil Jordanian Dinar
|Monety
|Freq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
|Banknoty
|Freq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Bank centralny
|Central Bank of Jordan
|Użytkownicy
Jordan
Jordan
Dlaczego interesuje Cię JOD?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące JODOtrzymywać kursy JOD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych JOD dla mojej firmy