JOD - Jordanian Dinar

Jordanian Dinar jest walutą Jordan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Jordanian Dinar jest kurs z JOD na USD. Kod waluty dla Jordan Dinar to JOD, a symbolem waluty jest JD. Poniżej znajdziesz kursy Jordanian Dinar i przelicznik walut.

JODdinar jordański

Statystyki Jordanian Dinar

NazwaJordanian Dinar
SymbolDinar
Mniejsza jednostka1/100 = Qirsh
Symbol mniejszej jednostkiQirsh
Najlepsza konwersja JODJOD na USD
Najlepszy wykres JODWykres JOD na USD

Profil Jordanian Dinar

MonetyFreq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
BanknotyFreq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
Bank centralnyCentral Bank of Jordan
Użytkownicy
Jordan

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15967
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.440
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.803992
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651971

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%