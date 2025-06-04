mkd
MKD - Macedonian Denar

Macedonian Denar jest walutą North Macedonia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Macedonian Denar jest kurs z MKD na USD. Kod waluty dla Macedonia Denar to MKD, a symbolem waluty jest ден. Poniżej znajdziesz kursy Macedonian Denar i przelicznik walut.

MKDdenar macedoński

Statystyki Macedonian Denar

NazwaMacedonian Denar
Symbolден
Mniejsza jednostka1/100 = Deni
Symbol mniejszej jednostkiDeni
Najlepsza konwersja MKDMKD na USD
Najlepszy wykres MKDWykres MKD na USD

Profil Macedonian Denar

MonetyFreq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
BanknotyFreq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Bank centralnyNational Bank of the Republic of Macedonia
Użytkownicy
North Macedonia

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15971
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804016
USD / CAD1.40357
EUR / JPY181.402
AUD / USD0.652043

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%