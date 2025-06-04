MKD - Macedonian Denar
Macedonian Denar jest walutą North Macedonia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Macedonian Denar jest kurs z MKD na USD. Kod waluty dla Macedonia Denar to MKD, a symbolem waluty jest ден. Poniżej znajdziesz kursy Macedonian Denar i przelicznik walut.
Statystyki Macedonian Denar
|Nazwa
|Macedonian Denar
|Symbol
|ден
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Deni
|Symbol mniejszej jednostki
|Deni
|Najlepsza konwersja MKD
|MKD na USD
|Najlepszy wykres MKD
|Wykres MKD na USD
Profil Macedonian Denar
|Monety
|Freq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Banknoty
|Freq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Bank centralny
|National Bank of the Republic of Macedonia
|Użytkownicy
North Macedonia
Dlaczego interesuje Cię MKD?
