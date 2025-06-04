MKD - Macedonian Denar

Macedonian Denar jest walutą North Macedonia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Macedonian Denar jest kurs z MKD na USD. Kod waluty dla Macedonia Denar to MKD , a symbolem waluty jest ден. Poniżej znajdziesz kursy Macedonian Denar i przelicznik walut.