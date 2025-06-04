BBD - Barbadian or Bajan Dollar

Barbadian or Bajan Dollar jest walutą Barbados. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Barbadian or Bajan Dollar jest kurs z BBD na USD. Kod waluty dla Barbados Dollar to BBD , a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Barbadian or Bajan Dollar i przelicznik walut.