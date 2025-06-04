bbd
BBD - Barbadian or Bajan Dollar

Barbadian or Bajan Dollar jest walutą Barbados. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Barbadian or Bajan Dollar jest kurs z BBD na USD. Kod waluty dla Barbados Dollar to BBD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Barbadian or Bajan Dollar i przelicznik walut.

BBDdolar barbadoski

Statystyki Barbadian or Bajan Dollar

NazwaBarbadian or Bajan Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja BBDBBD na USD
Najlepszy wykres BBDWykres BBD na USD

Profil Barbadian or Bajan Dollar

MonetyFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
BanknotyFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Bank centralnyCentral Bank of Barbados
Użytkownicy
Barbados

