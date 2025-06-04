BBD - Barbadian or Bajan Dollar
Barbadian or Bajan Dollar jest walutą Barbados. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Barbadian or Bajan Dollar jest kurs z BBD na USD. Kod waluty dla Barbados Dollar to BBD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Barbadian or Bajan Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Barbadian or Bajan Dollar
|Nazwa
|Barbadian or Bajan Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja BBD
|BBD na USD
|Najlepszy wykres BBD
|Wykres BBD na USD
Profil Barbadian or Bajan Dollar
|Monety
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Banknoty
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Bank centralny
|Central Bank of Barbados
|Użytkownicy
Barbados
Barbados
Dlaczego interesuje Cię BBD?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące BBDOtrzymywać kursy BBD na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych BBD dla mojej firmy