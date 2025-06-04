KHR - Cambodian Riel
Cambodian Riel jest walutą Cambodia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cambodian Riel jest kurs z KHR na USD. Kod waluty dla Cambodia Riel to KHR, a symbolem waluty jest ៛. Poniżej znajdziesz kursy Cambodian Riel i przelicznik walut.
Statystyki Cambodian Riel
|Nazwa
|Cambodian Riel
|Symbol
|៛
|Mniejsza jednostka
|1/10 = Kak
|Symbol mniejszej jednostki
|Kak
|Najlepsza konwersja KHR
|KHR na USD
|Najlepszy wykres KHR
|Wykres KHR na USD
Profil Cambodian Riel
|Monety
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Banknoty
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Bank centralny
|National Bank of Cambodia
|Użytkownicy
Cambodia
Cambodia
Dlaczego interesuje Cię KHR?
