KHR - Cambodian Riel

Cambodian Riel jest walutą Cambodia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cambodian Riel jest kurs z KHR na USD. Kod waluty dla Cambodia Riel to KHR , a symbolem waluty jest ៛. Poniżej znajdziesz kursy Cambodian Riel i przelicznik walut.