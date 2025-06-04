khr
KHR - Cambodian Riel

Cambodian Riel jest walutą Cambodia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cambodian Riel jest kurs z KHR na USD. Kod waluty dla Cambodia Riel to KHR, a symbolem waluty jest ៛. Poniżej znajdziesz kursy Cambodian Riel i przelicznik walut.

Wybierz walutę

khr
KHRriel kambodżański

Statystyki Cambodian Riel

NazwaCambodian Riel
Symbol
Mniejsza jednostka1/10 = Kak
Symbol mniejszej jednostkiKak
Najlepsza konwersja KHRKHR na USD
Najlepszy wykres KHRWykres KHR na USD

Profil Cambodian Riel

MonetyFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
BanknotyFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Bank centralnyNational Bank of Cambodia
Użytkownicy
Cambodia

Dlaczego interesuje Cię KHR?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące KHROtrzymywać kursy KHR na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych KHR dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15967
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.440
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.803992
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651971

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%