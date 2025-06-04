lsl
Basotho Loti jest walutą Lesotho. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Basotho Loti jest kurs z LSL na USD. Kod waluty dla Lesotho Loti to LSL, a symbolem waluty jest M. Poniżej znajdziesz kursy Basotho Loti i przelicznik walut.

Statystyki Basotho Loti

NazwaBasotho Loti
SymbolLoti
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja LSLLSL na USD
Najlepszy wykres LSLWykres LSL na USD

Profil Basotho Loti

Użytkownicy
Lesotho

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15971
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804016
USD / CAD1.40357
EUR / JPY181.402
AUD / USD0.652043

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%