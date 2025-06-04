php
PHP - Philippine Peso

Philippine Peso jest walutą Philippines. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Philippine Peso jest kurs z PHP na USD. Kod waluty dla Philippines Peso to PHP, a symbolem waluty jest ₱. Poniżej znajdziesz kursy Philippine Peso i przelicznik walut.

PHPpeso filipińskie

Statystyki Philippine Peso

NazwaPhilippine Peso
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Sentimo
Symbol mniejszej jednostkiSentimo
Najlepsza konwersja PHPPHP na USD
Najlepszy wykres PHPWykres PHP na USD

Profil Philippine Peso

MonetyFreq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
BanknotyFreq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
Bank centralnyCentral Bank of the Philippines
Użytkownicy
Philippines

