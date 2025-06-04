PHP - Philippine Peso
Philippine Peso jest walutą Philippines. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Philippine Peso jest kurs z PHP na USD. Kod waluty dla Philippines Peso to PHP, a symbolem waluty jest ₱. Poniżej znajdziesz kursy Philippine Peso i przelicznik walut.
Statystyki Philippine Peso
|Nazwa
|Philippine Peso
|Symbol
|₱
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Sentimo
|Symbol mniejszej jednostki
|Sentimo
|Najlepsza konwersja PHP
|PHP na USD
|Najlepszy wykres PHP
|Wykres PHP na USD
Profil Philippine Peso
|Monety
|Freq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Banknoty
|Freq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
|Bank centralny
|Central Bank of the Philippines
|Użytkownicy
Philippines
Philippines
