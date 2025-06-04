RWF - Rwandan Franc
Rwandan Franc jest walutą Rwanda. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Rwandan Franc jest kurs z RWF na USD. Kod waluty dla Rwanda Franc to RWF, a symbolem waluty jest R₣. Poniżej znajdziesz kursy Rwandan Franc i przelicznik walut.
Statystyki Rwandan Franc
|Nazwa
|Rwandan Franc
|Symbol
|Franc
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centime
|Symbol mniejszej jednostki
|Centime
|Najlepsza konwersja RWF
|RWF na USD
|Najlepszy wykres RWF
|Wykres RWF na USD
Profil Rwandan Franc
|Banknoty
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
|Użytkownicy
Rwanda
Rwanda
