RWF - Rwandan Franc

Rwandan Franc jest walutą Rwanda. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Rwandan Franc jest kurs z RWF na USD. Kod waluty dla Rwanda Franc to RWF, a symbolem waluty jest R₣. Poniżej znajdziesz kursy Rwandan Franc i przelicznik walut.

RWFfrank ruandyjski

Statystyki Rwandan Franc

NazwaRwandan Franc
SymbolFranc
Mniejsza jednostka1/100 = Centime
Symbol mniejszej jednostkiCentime
Najlepsza konwersja RWFRWF na USD
Najlepszy wykres RWFWykres RWF na USD

Profil Rwandan Franc

BanknotyFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000
Użytkownicy
Rwanda

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15937
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804427
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.383
AUD / USD0.651836

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%