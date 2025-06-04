CZK - Czech Koruna
Czech Koruna jest walutą Czechia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Czech Koruna jest kurs z CZK na USD. Kod waluty dla Czech Republic Koruna to CZK, a symbolem waluty jest Kč. Poniżej znajdziesz kursy Czech Koruna i przelicznik walut.
Statystyki Czech Koruna
|Nazwa
|Czech Koruna
|Symbol
|Kč
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Haléru
|Symbol mniejszej jednostki
|h
|Najlepsza konwersja CZK
|CZK na USD
|Najlepszy wykres CZK
|Wykres CZK na USD
Profil Czech Koruna
|Monety
|Freq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Banknoty
|Freq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Bank centralny
|Czech National Bank
|Użytkownicy
Czechia
Dlaczego interesuje Cię CZK?
