CZK - Czech Koruna

Czech Koruna jest walutą Czechia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Czech Koruna jest kurs z CZK na USD. Kod waluty dla Czech Republic Koruna to CZK, a symbolem waluty jest Kč. Poniżej znajdziesz kursy Czech Koruna i przelicznik walut.

Statystyki Czech Koruna

NazwaCzech Koruna
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Haléru
Symbol mniejszej jednostkih
Najlepsza konwersja CZKCZK na USD
Najlepszy wykres CZKWykres CZK na USD

Profil Czech Koruna

MonetyFreq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
BanknotyFreq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Bank centralnyCzech National Bank
Użytkownicy
Czechia

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15938
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804352
USD / CAD1.40410
EUR / JPY181.388
AUD / USD0.651816

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%