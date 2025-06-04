GHS - Ghanaian Cedi
Ghanaian Cedi jest walutą Ghana. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Ghanaian Cedi jest kurs z GHS na USD. Kod waluty dla Ghana Cedi to GHS, a symbolem waluty jest GH₵. Poniżej znajdziesz kursy Ghanaian Cedi i przelicznik walut.
Statystyki Ghanaian Cedi
|Nazwa
|Ghanaian Cedi
|Symbol
|GH¢
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Ghana Pesewa
|Symbol mniejszej jednostki
|Gp
|Najlepsza konwersja GHS
|GHS na USD
|Najlepszy wykres GHS
|Wykres GHS na USD
Profil Ghanaian Cedi
|Monety
|Freq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Banknoty
|Freq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Bank centralny
|Bank of Ghana
|Użytkownicy
Ghana
Ghana
Dlaczego interesuje Cię GHS?
