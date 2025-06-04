ghs
GHS - Ghanaian Cedi

Ghanaian Cedi jest walutą Ghana. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Ghanaian Cedi jest kurs z GHS na USD. Kod waluty dla Ghana Cedi to GHS, a symbolem waluty jest GH₵. Poniżej znajdziesz kursy Ghanaian Cedi i przelicznik walut.

GHScedi ghańskie

Statystyki Ghanaian Cedi

NazwaGhanaian Cedi
SymbolGH¢
Mniejsza jednostka1/100 = Ghana Pesewa
Symbol mniejszej jednostkiGp
Najlepsza konwersja GHSGHS na USD
Najlepszy wykres GHSWykres GHS na USD

Profil Ghanaian Cedi

MonetyFreq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
BanknotyFreq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Bank centralnyBank of Ghana
Użytkownicy
Ghana

