MUR - Mauritian Rupee

Mauritian Rupee jest walutą Mauritius. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mauritian Rupee jest kurs z MUR na USD. Kod waluty dla Mauritius Rupee to MUR , a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Mauritian Rupee i przelicznik walut.