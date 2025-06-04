mur
Mauritian Rupee jest walutą Mauritius. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mauritian Rupee jest kurs z MUR na USD. Kod waluty dla Mauritius Rupee to MUR, a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Mauritian Rupee i przelicznik walut.

Statystyki Mauritian Rupee

NazwaMauritian Rupee
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja MURMUR na USD
Najlepszy wykres MURWykres MUR na USD

Profil Mauritian Rupee

BanknotyFreq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Bank centralnyBank of Mauritius
Użytkownicy
Mauritius

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15972
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.422
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804007
USD / CAD1.40354
EUR / JPY181.406
AUD / USD0.652029

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%