MUR - Mauritian Rupee
Mauritian Rupee jest walutą Mauritius. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mauritian Rupee jest kurs z MUR na USD. Kod waluty dla Mauritius Rupee to MUR, a symbolem waluty jest ₨. Poniżej znajdziesz kursy Mauritian Rupee i przelicznik walut.
Statystyki Mauritian Rupee
|Nazwa
|Mauritian Rupee
|Symbol
|₨
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja MUR
|MUR na USD
|Najlepszy wykres MUR
|Wykres MUR na USD
Profil Mauritian Rupee
|Banknoty
|Freq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Bank centralny
|Bank of Mauritius
|Użytkownicy
Mauritius
Dlaczego interesuje Cię MUR?
