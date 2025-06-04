hnl
HNL - Honduran Lempira

Honduran Lempira jest walutą Honduras. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Honduran Lempira jest kurs z HNL na USD. Kod waluty dla Honduras Lempira to HNL, a symbolem waluty jest L. Poniżej znajdziesz kursy Honduran Lempira i przelicznik walut.

Wybierz walutę

hnl
HNLlempira honduraska

Statystyki Honduran Lempira

NazwaHonduran Lempira
SymbolL
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo
Symbol mniejszej jednostkiCentavo
Najlepsza konwersja HNLHNL na USD
Najlepszy wykres HNLWykres HNL na USD

Profil Honduran Lempira

MonetyFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50
BanknotyFreq used: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Bank centralnyCentral Bank of Honduras
Użytkownicy
Honduras

Dlaczego interesuje Cię HNL?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące HNLOtrzymywać kursy HNL na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych HNL dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32380
USD / CHF0.804191
USD / CAD1.40378
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652004

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%