HNL - Honduran Lempira

Honduran Lempira jest walutą Honduras. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Honduran Lempira jest kurs z HNL na USD. Kod waluty dla Honduras Lempira to HNL , a symbolem waluty jest L. Poniżej znajdziesz kursy Honduran Lempira i przelicznik walut.