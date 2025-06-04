mzn
MZN - Mozambican Metical

Mozambican Metical jest walutą Mozambique. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mozambican Metical jest kurs z MZN na USD. Kod waluty dla Mozambique Metical to MZN, a symbolem waluty jest MT. Poniżej znajdziesz kursy Mozambican Metical i przelicznik walut.

MZNmetical mozambicki

Statystyki Mozambican Metical

NazwaMozambican Metical
SymbolMT
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo
Symbol mniejszej jednostkiCentavo
Najlepsza konwersja MZNMZN na USD
Najlepszy wykres MZNWykres MZN na USD

Profil Mozambican Metical

MonetyFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
BanknotyFreq used: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Bank centralnyBanco de Moçambique
Użytkownicy
Mozambique

