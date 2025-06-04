MZN - Mozambican Metical
Mozambican Metical jest walutą Mozambique. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mozambican Metical jest kurs z MZN na USD. Kod waluty dla Mozambique Metical to MZN, a symbolem waluty jest MT. Poniżej znajdziesz kursy Mozambican Metical i przelicznik walut.
Statystyki Mozambican Metical
|Nazwa
|Mozambican Metical
|Symbol
|MT
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centavo
|Symbol mniejszej jednostki
|Centavo
|Najlepsza konwersja MZN
|MZN na USD
|Najlepszy wykres MZN
|Wykres MZN na USD
Profil Mozambican Metical
|Monety
|Freq used: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Banknoty
|Freq used: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Bank centralny
|Banco de Moçambique
|Użytkownicy
Mozambique
Dlaczego interesuje Cię MZN?
