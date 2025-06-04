MZN - Mozambican Metical

Mozambican Metical jest walutą Mozambique. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Mozambican Metical jest kurs z MZN na USD. Kod waluty dla Mozambique Metical to MZN , a symbolem waluty jest MT. Poniżej znajdziesz kursy Mozambican Metical i przelicznik walut.