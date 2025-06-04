UZS - Uzbekistani Som

Uzbekistani Som jest walutą Uzbekistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Uzbekistani Som jest kurs z UZS na USD. Kod waluty dla Uzbekistan Som to UZS , a symbolem waluty jest лв. Poniżej znajdziesz kursy Uzbekistani Som i przelicznik walut.