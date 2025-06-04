uzs
UZS - Uzbekistani Som

Uzbekistani Som jest walutą Uzbekistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Uzbekistani Som jest kurs z UZS na USD. Kod waluty dla Uzbekistan Som to UZS, a symbolem waluty jest лв. Poniżej znajdziesz kursy Uzbekistani Som i przelicznik walut.

UZSsom uzbecki

Statystyki Uzbekistani Som

NazwaUzbekistani Som
Symbolлв
Mniejsza jednostka1/100 = Tiyin
Symbol mniejszej jednostkiTiyin
Najlepsza konwersja UZSUZS na USD
Najlepszy wykres UZSWykres UZS na USD

Profil Uzbekistani Som

MonetyFreq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
BanknotyFreq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Bank centralnyCentral bank of the Republic of Uzbekistan
Użytkownicy
Uzbekistan

