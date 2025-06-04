UZS - Uzbekistani Som
Uzbekistani Som jest walutą Uzbekistan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Uzbekistani Som jest kurs z UZS na USD. Kod waluty dla Uzbekistan Som to UZS, a symbolem waluty jest лв. Poniżej znajdziesz kursy Uzbekistani Som i przelicznik walut.
Statystyki Uzbekistani Som
|Nazwa
|Uzbekistani Som
|Symbol
|лв
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Tiyin
|Symbol mniejszej jednostki
|Tiyin
|Najlepsza konwersja UZS
|UZS na USD
|Najlepszy wykres UZS
|Wykres UZS na USD
Profil Uzbekistani Som
|Monety
|Freq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Banknoty
|Freq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Bank centralny
|Central bank of the Republic of Uzbekistan
|Użytkownicy
Uzbekistan
Uzbekistan
Dlaczego interesuje Cię UZS?
