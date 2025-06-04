SOS - Somali Shilling
Somali Shilling jest walutą Somalia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Somali Shilling jest kurs z SOS na USD. Kod waluty dla Somalia Shilling to SOS, a symbolem waluty jest S. Poniżej znajdziesz kursy Somali Shilling i przelicznik walut.
Statystyki Somali Shilling
|Nazwa
|Somali Shilling
|Symbol
|S
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Senti
|Symbol mniejszej jednostki
|Senti
|Najlepsza konwersja SOS
|SOS na USD
|Najlepszy wykres SOS
|Wykres SOS na USD
Profil Somali Shilling
|Monety
|Freq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Banknoty
|Freq used: S5, S10, S20, S50, S100
|Bank centralny
|Central Bank of Somalia
|Użytkownicy
Somalia
