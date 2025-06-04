sos
SOS - Somali Shilling

Somali Shilling jest walutą Somalia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Somali Shilling jest kurs z SOS na USD. Kod waluty dla Somalia Shilling to SOS, a symbolem waluty jest S. Poniżej znajdziesz kursy Somali Shilling i przelicznik walut.

SOSszyling somalijski

Statystyki Somali Shilling

NazwaSomali Shilling
SymbolS
Mniejsza jednostka1/100 = Senti
Symbol mniejszej jednostkiSenti
Najlepsza konwersja SOSSOS na USD
Najlepszy wykres SOSWykres SOS na USD

Profil Somali Shilling

MonetyFreq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
BanknotyFreq used: S5, S10, S20, S50, S100
Bank centralnyCentral Bank of Somalia
Użytkownicy
Somalia

