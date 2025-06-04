NGN - Nigerian Naira
Nigerian Naira jest walutą Nigeria. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Nigerian Naira jest kurs z NGN na USD. Kod waluty dla Nigeria Naira to NGN, a symbolem waluty jest ₦. Poniżej znajdziesz kursy Nigerian Naira i przelicznik walut.
Statystyki Nigerian Naira
|Nazwa
|Nigerian Naira
|Symbol
|₦
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Kobo
|Symbol mniejszej jednostki
|Kobo
|Najlepsza konwersja NGN
|NGN na USD
|Najlepszy wykres NGN
|Wykres NGN na USD
Profil Nigerian Naira
|Monety
|Freq used: Kobo50, ₦1, ₦2
|Banknoty
|Freq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Bank centralny
|Central Bank of Nigeria
|Użytkownicy
Nigeria
