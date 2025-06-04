ngn
NGN - Nigerian Naira

Nigerian Naira jest walutą Nigeria. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Nigerian Naira jest kurs z NGN na USD. Kod waluty dla Nigeria Naira to NGN, a symbolem waluty jest ₦. Poniżej znajdziesz kursy Nigerian Naira i przelicznik walut.

NGNnaira nigeryjska

Statystyki Nigerian Naira

NazwaNigerian Naira
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Kobo
Symbol mniejszej jednostkiKobo
Najlepsza konwersja NGNNGN na USD
Najlepszy wykres NGNWykres NGN na USD

Profil Nigerian Naira

MonetyFreq used: Kobo50, ₦1, ₦2
BanknotyFreq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Bank centralnyCentral Bank of Nigeria
Użytkownicy
Nigeria

