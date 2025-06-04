pab
PAB - Panamanian Balboa

Panamanian Balboa jest walutą Panama. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Panamanian Balboa jest kurs z PAB na USD. Kod waluty dla Panama Balboa to PAB, a symbolem waluty jest B/.. Poniżej znajdziesz kursy Panamanian Balboa i przelicznik walut.

PABbalboa panamska

Statystyki Panamanian Balboa

NazwaPanamanian Balboa
SymbolB/.
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja PABPAB na USD
Najlepszy wykres PABWykres PAB na USD

Profil Panamanian Balboa

Użytkownicy
Panama

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15934
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32355
USD / CHF0.804422
USD / CAD1.40407
EUR / JPY181.374
AUD / USD0.651806

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%