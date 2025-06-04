QAR - Qatari Riyal

Qatari Riyal jest walutą Qatar. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Qatari Riyal jest kurs z QAR na USD. Kod waluty dla Qatar Riyal to QAR , a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Qatari Riyal i przelicznik walut.