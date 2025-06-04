QAR - Qatari Riyal
Qatari Riyal jest walutą Qatar. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Qatari Riyal jest kurs z QAR na USD. Kod waluty dla Qatar Riyal to QAR, a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Qatari Riyal i przelicznik walut.
Statystyki Qatari Riyal
|Nazwa
|Qatari Riyal
|Symbol
|﷼
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Dirham
|Symbol mniejszej jednostki
|Dirham
|Najlepsza konwersja QAR
|QAR na USD
|Najlepszy wykres QAR
|Wykres QAR na USD
Profil Qatari Riyal
|Monety
|Freq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Banknoty
|Freq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Bank centralny
|Qatar Central Bank
|Użytkownicy
Qatar
Qatar
