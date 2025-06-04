qar
QAR - Qatari Riyal

Qatari Riyal jest walutą Qatar. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Qatari Riyal jest kurs z QAR na USD. Kod waluty dla Qatar Riyal to QAR, a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Qatari Riyal i przelicznik walut.

QARrial katarski

Statystyki Qatari Riyal

NazwaQatari Riyal
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Dirham
Symbol mniejszej jednostkiDirham
Najlepsza konwersja QARQAR na USD
Najlepszy wykres QARWykres QAR na USD

Profil Qatari Riyal

MonetyFreq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
BanknotyFreq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Bank centralnyQatar Central Bank
Użytkownicy
Qatar

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15937
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804427
USD / CAD1.40413
EUR / JPY181.383
AUD / USD0.651836

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%