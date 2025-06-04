zwg
ZWG - Zimbabwean Dollar

Zimbabwean Dollar jest walutą Zimbabwe. Kod waluty dla Zimbabwe Dollar to ZWG. Poniżej znajdziesz kursy Zimbabwean Dollar i przelicznik walut.

ZWGdolar Zimbabwe

Statystyki Zimbabwean Dollar

NazwaZimbabwean Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent

Profil Zimbabwean Dollar

Bank centralnyReserve Bank of Zimbabwe

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32379
USD / CHF0.804388
USD / CAD1.40420
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651726

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%