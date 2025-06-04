BND - Bruneian Dollar
Bruneian Dollar jest walutą Brunei Darussalam. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bruneian Dollar jest kurs z BND na USD. Kod waluty dla Brunei Darussalam Dollar to BND, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Bruneian Dollar i przelicznik walut.
Statystyki Bruneian Dollar
|Nazwa
|Bruneian Dollar
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Cent
|Symbol mniejszej jednostki
|Cent
|Najlepsza konwersja BND
|BND na USD
|Najlepszy wykres BND
|Wykres BND na USD
Profil Bruneian Dollar
|Monety
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Banknoty
|Freq used: $1, $5, $10
|Bank centralny
|Autoriti Monetari Brunei Darussalam
|Użytkownicy
Brunei Darussalam
Brunei Darussalam
Dlaczego interesuje Cię BND?
