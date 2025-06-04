bnd
BND - Bruneian Dollar

Bruneian Dollar jest walutą Brunei Darussalam. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bruneian Dollar jest kurs z BND na USD. Kod waluty dla Brunei Darussalam Dollar to BND, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Bruneian Dollar i przelicznik walut.

BNDdolar brunejski

Statystyki Bruneian Dollar

NazwaBruneian Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Cent
Symbol mniejszej jednostkiCent
Najlepsza konwersja BNDBND na USD
Najlepszy wykres BNDWykres BND na USD

Profil Bruneian Dollar

MonetyFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
BanknotyFreq used: $1, $5, $10
Bank centralnyAutoriti Monetari Brunei Darussalam
Użytkownicy
Brunei Darussalam

