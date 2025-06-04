JEP - Jersey Pound
Jersey Pound jest walutą Jersey. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Jersey Pound jest kurs z JEP na USD. Kod waluty dla Jersey Pound to JEP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Jersey Pound i przelicznik walut.
Statystyki Jersey Pound
|Nazwa
|Jersey Pound
|Symbol
|£
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Penny
|Symbol mniejszej jednostki
|p
|Najlepsza konwersja JEP
|JEP na USD
|Najlepszy wykres JEP
|Wykres JEP na USD
Profil Jersey Pound
|Monety
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
|Banknoty
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Użytkownicy
Jersey
