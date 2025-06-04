jep
JEP - Jersey Pound

Jersey Pound jest walutą Jersey. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Jersey Pound jest kurs z JEP na USD. Kod waluty dla Jersey Pound to JEP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Jersey Pound i przelicznik walut.

Wybierz walutę

jep
JEPfunt Jersey

Statystyki Jersey Pound

NazwaJersey Pound
Symbol£
Mniejsza jednostka1/100 = Penny
Symbol mniejszej jednostkip
Najlepsza konwersja JEPJEP na USD
Najlepszy wykres JEPWykres JEP na USD

Profil Jersey Pound

MonetyFreq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
BanknotyFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Użytkownicy
Jersey

Dlaczego interesuje Cię JEP?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące JEPOtrzymywać kursy JEP na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych JEP dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15967
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.440
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.803992
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651971

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%