VES - Venezuelan Bolívar

Venezuelan Bolívar jest walutą Venezuela. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Venezuelan Bolívar jest kurs z VES na USD. Kod waluty dla Venezuela Bolívar to VES, a symbolem waluty jest Bs.S. Poniżej znajdziesz kursy Venezuelan Bolívar i przelicznik walut.

Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.

VESbolivar wenezuelski

Statystyki Venezuelan Bolívar

NazwaVenezuelan Bolívar
SymbolBs. S
Mniejsza jednostka1/100 = céntimo
Symbol mniejszej jednostki¢
Najlepsza konwersja VESVES na USD
Najlepszy wykres VESWykres VES na USD

Profil Venezuelan Bolívar

Przezwiskabolo(s), luca(s)
MonetyFreq used: Bs. S1, 50¢
BanknotyFreq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Bank centralnyBanco Central de Venezuela
Użytkownicy
Venezuela

Dlaczego interesuje Cię VES?

