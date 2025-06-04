VES - Venezuelan Bolívar
Venezuelan Bolívar jest walutą Venezuela. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Venezuelan Bolívar jest kurs z VES na USD. Kod waluty dla Venezuela Bolívar to VES, a symbolem waluty jest Bs.S. Poniżej znajdziesz kursy Venezuelan Bolívar i przelicznik walut.
Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.
Statystyki Venezuelan Bolívar
|Nazwa
|Venezuelan Bolívar
|Symbol
|Bs. S
|Mniejsza jednostka
|1/100 = céntimo
|Symbol mniejszej jednostki
|¢
|Najlepsza konwersja VES
|VES na USD
|Najlepszy wykres VES
|Wykres VES na USD
Profil Venezuelan Bolívar
|Przezwiska
|bolo(s), luca(s)
|Monety
|Freq used: Bs. S1, 50¢
|Banknoty
|Freq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Bank centralny
|Banco Central de Venezuela
|Użytkownicy
Venezuela
Venezuela
Dlaczego interesuje Cię VES?
