ETB - Ethiopian Birr
Ethiopian Birr jest walutą Ethiopia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Ethiopian Birr jest kurs z ETB na USD. Kod waluty dla Ethiopia Birr to ETB, a symbolem waluty jest Br. Poniżej znajdziesz kursy Ethiopian Birr i przelicznik walut.
Statystyki Ethiopian Birr
|Nazwa
|Ethiopian Birr
|Symbol
|Br
|Mniejsza jednostka
|1/100 = santim
|Symbol mniejszej jednostki
|santim
|Najlepsza konwersja ETB
|ETB na USD
|Najlepszy wykres ETB
|Wykres ETB na USD
Profil Ethiopian Birr
|Banknoty
|Freq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Bank centralny
|National Bank of Ethiopia
|Użytkownicy
Ethiopia, Eritrea
Dlaczego interesuje Cię ETB?
