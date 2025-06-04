etb
ETB - Ethiopian Birr

Ethiopian Birr jest walutą Ethiopia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Ethiopian Birr jest kurs z ETB na USD. Kod waluty dla Ethiopia Birr to ETB, a symbolem waluty jest Br. Poniżej znajdziesz kursy Ethiopian Birr i przelicznik walut.

ETBbirr etiopski

Statystyki Ethiopian Birr

NazwaEthiopian Birr
SymbolBr
Mniejsza jednostka1/100 = santim
Symbol mniejszej jednostkisantim
Najlepsza konwersja ETBETB na USD
Najlepszy wykres ETBWykres ETB na USD

Profil Ethiopian Birr

BanknotyFreq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Bank centralnyNational Bank of Ethiopia
Użytkownicy
Ethiopia, Eritrea

Dlaczego interesuje Cię ETB?

