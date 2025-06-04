XOF - CFA Franc

CFA Franc jest walutą Communauté Financière Africaine (BCEAO). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany CFA Franc jest kurs z XOF na USD. Kod waluty dla Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc to XOF , a symbolem waluty jest CFA. Poniżej znajdziesz kursy CFA Franc i przelicznik walut.