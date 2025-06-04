xof
XOF - CFA Franc

CFA Franc jest walutą Communauté Financière Africaine (BCEAO). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany CFA Franc jest kurs z XOF na USD. Kod waluty dla Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc to XOF, a symbolem waluty jest CFA. Poniżej znajdziesz kursy CFA Franc i przelicznik walut.

XOFfrank CFA

Statystyki CFA Franc

NazwaCFA Franc
SymbolFranc
Mniejsza jednostka1/100 = Centime
Symbol mniejszej jednostkiCentime
Najlepsza konwersja XOFXOF na USD
Najlepszy wykres XOFWykres XOF na USD

Profil CFA Franc

MonetyFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
BanknotyFreq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
Bank centralnyBank of Central African States
Użytkownicy
Communauté Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.460
GBP / USD1.32376
USD / CHF0.804453
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651783

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%