XOF - CFA Franc
CFA Franc jest walutą Communauté Financière Africaine (BCEAO). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany CFA Franc jest kurs z XOF na USD. Kod waluty dla Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc to XOF, a symbolem waluty jest CFA. Poniżej znajdziesz kursy CFA Franc i przelicznik walut.
Statystyki CFA Franc
|Nazwa
|CFA Franc
|Symbol
|Franc
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centime
|Symbol mniejszej jednostki
|Centime
|Najlepsza konwersja XOF
|XOF na USD
|Najlepszy wykres XOF
|Wykres XOF na USD
Profil CFA Franc
|Monety
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
|Banknoty
|Freq used: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Bank centralny
|Bank of Central African States
|Użytkownicy
Communauté Financière Africaine (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
