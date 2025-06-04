KGS - Kyrgyzstani Som
Kyrgyzstani Som jest walutą Kyrgyzstan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Kyrgyzstani Som jest kurs z KGS na USD. Kod waluty dla Kyrgyzstan Som to KGS, a symbolem waluty jest лв. Poniżej znajdziesz kursy Kyrgyzstani Som i przelicznik walut.
Statystyki Kyrgyzstani Som
|Nazwa
|Kyrgyzstani Som
|Symbol
|лв
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja KGS
|KGS na USD
|Najlepszy wykres KGS
|Wykres KGS na USD
Profil Kyrgyzstani Som
|Użytkownicy
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
