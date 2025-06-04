kgs
Kyrgyzstani Som jest walutą Kyrgyzstan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Kyrgyzstani Som jest kurs z KGS na USD. Kod waluty dla Kyrgyzstan Som to KGS, a symbolem waluty jest лв. Poniżej znajdziesz kursy Kyrgyzstani Som i przelicznik walut.

Statystyki Kyrgyzstani Som

NazwaKyrgyzstani Som
Symbolлв
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja KGSKGS na USD
Najlepszy wykres KGSWykres KGS na USD

Profil Kyrgyzstani Som

Użytkownicy
Kyrgyzstan

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15967
GBP / EUR1.14162
USD / JPY156.440
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.803992
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651971

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%