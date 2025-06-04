KGS - Kyrgyzstani Som

Kyrgyzstani Som jest walutą Kyrgyzstan. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Kyrgyzstani Som jest kurs z KGS na USD. Kod waluty dla Kyrgyzstan Som to KGS , a symbolem waluty jest лв. Poniżej znajdziesz kursy Kyrgyzstani Som i przelicznik walut.