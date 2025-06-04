WST - Samoan Tala
Samoan Tala jest walutą Samoa. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Samoan Tala jest kurs z WST na USD. Kod waluty dla Samoa Tala to WST, a symbolem waluty jest WS$. Poniżej znajdziesz kursy Samoan Tala i przelicznik walut.
Statystyki Samoan Tala
|Nazwa
|Samoan Tala
|Symbol
|$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Sene
|Symbol mniejszej jednostki
|Sene
|Najlepsza konwersja WST
|WST na USD
|Najlepszy wykres WST
|Wykres WST na USD
Profil Samoan Tala
|Monety
|Freq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Banknoty
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Bank centralny
|Central Bank of Samoa
|Użytkownicy
Samoa
Samoa
Dlaczego interesuje Cię WST?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące WSTOtrzymywać kursy WST na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych WST dla mojej firmy