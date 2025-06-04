WST - Samoan Tala

Samoan Tala jest walutą Samoa. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Samoan Tala jest kurs z WST na USD. Kod waluty dla Samoa Tala to WST , a symbolem waluty jest WS$. Poniżej znajdziesz kursy Samoan Tala i przelicznik walut.