WST - Samoan Tala

Samoan Tala jest walutą Samoa. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Samoan Tala jest kurs z WST na USD. Kod waluty dla Samoa Tala to WST, a symbolem waluty jest WS$. Poniżej znajdziesz kursy Samoan Tala i przelicznik walut.

WSTtala samoańskie

Statystyki Samoan Tala

NazwaSamoan Tala
Symbol$
Mniejsza jednostka1/100 = Sene
Symbol mniejszej jednostkiSene
Najlepsza konwersja WSTWST na USD
Najlepszy wykres WSTWykres WST na USD

Profil Samoan Tala

MonetyFreq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
BanknotyFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Bank centralnyCentral Bank of Samoa
Użytkownicy
Samoa

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15945
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.467
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804463
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.416
AUD / USD0.651782

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%