VUV - Ni-Vanuatu Vatu

Ni-Vanuatu Vatu jest walutą Vanuatu. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Ni-Vanuatu Vatu jest kurs z VUV na USD. Kod waluty dla Vanuatu Vatu to VUV, a symbolem waluty jest VT. Poniżej znajdziesz kursy Ni-Vanuatu Vatu i przelicznik walut.

VUVvatu vanuackie

Statystyki Ni-Vanuatu Vatu

NazwaNi-Vanuatu Vatu
SymbolVT
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja VUVVUV na USD
Najlepszy wykres VUVWykres VUV na USD

Profil Ni-Vanuatu Vatu

MonetyFreq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
BanknotyFreq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Bank centralnyReserve bank of Vanuatu
Użytkownicy
Vanuatu

