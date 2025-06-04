VUV - Ni-Vanuatu Vatu

Ni-Vanuatu Vatu jest walutą Vanuatu. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Ni-Vanuatu Vatu jest kurs z VUV na USD. Kod waluty dla Vanuatu Vatu to VUV , a symbolem waluty jest VT. Poniżej znajdziesz kursy Ni-Vanuatu Vatu i przelicznik walut.