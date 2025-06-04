VUV - Ni-Vanuatu Vatu
Ni-Vanuatu Vatu jest walutą Vanuatu. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Ni-Vanuatu Vatu jest kurs z VUV na USD. Kod waluty dla Vanuatu Vatu to VUV, a symbolem waluty jest VT. Poniżej znajdziesz kursy Ni-Vanuatu Vatu i przelicznik walut.
Statystyki Ni-Vanuatu Vatu
|Nazwa
|Ni-Vanuatu Vatu
|Symbol
|VT
|Mniejsza jednostka
|Symbol mniejszej jednostki
|Najlepsza konwersja VUV
|VUV na USD
|Najlepszy wykres VUV
|Wykres VUV na USD
Profil Ni-Vanuatu Vatu
|Monety
|Freq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Banknoty
|Freq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Bank centralny
|Reserve bank of Vanuatu
|Użytkownicy
Vanuatu
Vanuatu
Dlaczego interesuje Cię VUV?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące VUVOtrzymywać kursy VUV na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych VUV dla mojej firmy