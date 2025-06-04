bmd
BMD - Bermudian Dollar

Bermudian Dollar jest walutą Bermuda. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Bermudian Dollar jest kurs z BMD na USD. Kod waluty dla Bermuda Dollar to BMD, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Bermudian Dollar i przelicznik walut.

bmd
BMDdolar bermudzki

Statystyki Bermudian Dollar

NazwaBermudian Dollar
Symbol$
Mniejsza jednostka
Symbol mniejszej jednostki
Najlepsza konwersja BMDBMD na USD
Najlepszy wykres BMDWykres BMD na USD

Profil Bermudian Dollar

Bank centralnyBermuda Monetary Authority
Użytkownicy
Bermuda

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.449
GBP / USD1.32363
USD / CHF0.804329
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651904

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%