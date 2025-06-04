VND - Vietnamese Dong
Vietnamese Dong jest walutą Viet Nam. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Vietnamese Dong jest kurs z VND na USD. Kod waluty dla Viet Nam Dong to VND, a symbolem waluty jest ₫. Poniżej znajdziesz kursy Vietnamese Dong i przelicznik walut.
Statystyki Vietnamese Dong
|Nazwa
|Vietnamese Dong
|Symbol
|₫
|Mniejsza jednostka
|1/10 = hào
|Symbol mniejszej jednostki
|hào
|Najlepsza konwersja VND
|VND na USD
|Najlepszy wykres VND
|Wykres VND na USD
Profil Vietnamese Dong
|Monety
|Freq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Banknoty
|Freq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Bank centralny
|State Bank of Vietnam
|Użytkownicy
Viet Nam
Viet Nam
