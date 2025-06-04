vnd
VND - Vietnamese Dong

Vietnamese Dong jest walutą Viet Nam. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Vietnamese Dong jest kurs z VND na USD. Kod waluty dla Viet Nam Dong to VND, a symbolem waluty jest ₫. Poniżej znajdziesz kursy Vietnamese Dong i przelicznik walut.

VNDdong wietnamski

Statystyki Vietnamese Dong

NazwaVietnamese Dong
Symbol
Mniejsza jednostka1/10 = hào
Symbol mniejszej jednostkihào
Najlepsza konwersja VNDVND na USD
Najlepszy wykres VNDWykres VND na USD

Profil Vietnamese Dong

MonetyFreq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
BanknotyFreq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Bank centralnyState Bank of Vietnam
Użytkownicy
Viet Nam

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15945
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.467
GBP / USD1.32362
USD / CHF0.804463
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.416
AUD / USD0.651782

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%