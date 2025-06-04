IDR - Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah jest walutą Indonesia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Indonesian Rupiah jest kurs z IDR na USD. Kod waluty dla Indonesia Rupiah to IDR, a symbolem waluty jest Rp. Poniżej znajdziesz kursy Indonesian Rupiah i przelicznik walut.
Statystyki Indonesian Rupiah
|Nazwa
|Indonesian Rupiah
|Symbol
|Rp
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Sen (obsolete)
|Symbol mniejszej jednostki
|Sen (obsolete)
|Najlepsza konwersja IDR
|IDR na USD
|Najlepszy wykres IDR
|Wykres IDR na USD
Profil Indonesian Rupiah
|Monety
|Freq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
|Banknoty
|Freq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Bank centralny
|Central Bank of Republic of Indonesia
|Użytkownicy
Indonesia, East Timor
