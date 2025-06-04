idr
Indonesian Rupiah jest walutą Indonesia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Indonesian Rupiah jest kurs z IDR na USD. Kod waluty dla Indonesia Rupiah to IDR, a symbolem waluty jest Rp. Poniżej znajdziesz kursy Indonesian Rupiah i przelicznik walut.

Statystyki Indonesian Rupiah

NazwaIndonesian Rupiah
SymbolRp
Mniejsza jednostka1/100 = Sen (obsolete)
Symbol mniejszej jednostkiSen (obsolete)
Najlepsza konwersja IDRIDR na USD
Najlepszy wykres IDRWykres IDR na USD

Profil Indonesian Rupiah

MonetyFreq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
BanknotyFreq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Bank centralnyCentral Bank of Republic of Indonesia
Użytkownicy
Indonesia, East Timor

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32380
USD / CHF0.804191
USD / CAD1.40378
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652004

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%